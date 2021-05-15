5 yaşındaki küçük Nursare'nin duygulandıran ‘bayramda Filistinli çocuklar' resmi

Ramazan ayında başlayan ve bayramda da artarak devam eden İsrail'in saldırılarında onlarca çocuk hayatını kaybederken, Kudüs'te bayram sevincinin yerini kan ve gözyaşı aldı. Filistin'de Müslümanlarım ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu saldırıları haberlerden izleyerek etkilenen Afyonkarahisar'daki 5 yaşındaki anaokulu öğrencisi Nursare Kanat, ‘savaşta çocuklar ölmesin gönlünce bayramlarını kutlasınlar' diyerek bir resim çizdi.

Derya ve Hayati Kanat çiftinin kızları minik Nursara'nin çizdiği içerisinde Mescid-i Aksa ve bayram sevincini yaşayan çocukların olduğu bu resim adeta tüm insanlığa ders niteliğinde.

“Kudüs'te el ele tutuşan çocuklar çizdim bayramda, inşallah benim çizdiğim gibi olur”

Tam kapanma nedeniyle Ramazan Bayramını evlerinde resim çizerek geçiren minik Nursare, resim yapmayı çok sevdiğini belirterek en son Kudüs resmini çizdiğini söyledi. Kendisi küçük ancak yüreği kocaman olan Nursare şunları ifade etti:

“Anaokuluna gidiyorum, sokağa çıkamıyoruz Korona var. Bayramda resim yapıyorum, resim yapmayı çok seviyorum. En son Kudüs resmini yaptım. Orada savaş çıkmış çocuklar ölmüş, bende öyle bir resim yaptım. Çocuk falan çizdim, el ele tutuşuyorlar bayram, cami çizdim inşallah benim çizdim gibi olur cami. Gökyüzünden şekerler yağıyor çocuklara. Bunlar bayram şekerleri.”

“Gökyüzünden bomba yağmasın, bayram şekeri yağsın”

Gökyüzünden bomba yerine bayram şekeri yağmasını isteyen 5 yaşındaki Nursare, “Çocukların ölmemesini istiyorum, bir yerlere saklanmasını istiyorum. Savaş çıkmış orada ve cami varmış ‘bizim camimizi yıkmayın, o bizim camimiz demiş' onlarda camiyi yıkamayınca çocukları öldürmüşler. Ben o çocukları seviyorum, bulutlardan bomba yağmasın, şeker yağsın. İnşallah her günümüz güzel olur. İnşallah çocukları korurlar, inşallah bomba atmazlar, birde okullarımız açılır inşallah” diye konuştu.

Lokman Akıncı