5 yavru köpek 5 saatte kurtarıldı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Humanız Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, boş bir arazide izinsiz bir şekilde dökülen moloz ve taş yığınlarının altından köpek sesi duydu.

İhbar üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri olay yerine giderek önce hayvanların bulunduğu yeri tespit etti. Ekipler, iş makinesi, kazma ve kürekle hayvanları kurtarma çalışması başlattı. Vatandaşların da yardım ettiği ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucunda 5 köpek yavrusunu kurtardı.

Hayvanlar, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürülürken, ekipler boş araziye atığı döken kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.