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5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavga ihbarı üzerine bir ikamette müdahale sonucu durumundan şüphelendikleri D.S.'nin çeşitli suçlarından araması olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ikamet kapısı çilingir marifetiyle açılmasının ardından Erdemli adli makamlarınca mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile araması bulunan D.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.  

Coşkun Sağlamdin

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