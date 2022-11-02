5 yıl önce tekstil fabrikasında kaza geçiren gencin ayağının şişmesiyle hayatı kabusa döndü

Diyarbakır'da yaşayan 30 yaşındaki Uğur Ekin, 2018 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalıştığı sırada kaza geçirdi. Ekin, ram operatörü olarak gece vardiyasında çalıştığı sırada yaş kumaş taşırken, kumaş arabasının tekeri kırılıp da sol ayağının üzerine düşmesiyle kaza geçirdi.

Sabah hastaneye giden Ekin, tedavi altına alındı. Buradan farklı birimlere sevk edilen Ekin, 5 yılda gidilmedik hastane ve doktor bırakmadı. Hiçbir hastane ve doktorda sol ayağında oluşan şişliğe teşhis konulmadığını belirten Ekin, çalıştığı fabrikanın da ihmali olduğunu ileri sürerek hayatının kabusa döndüğünü, hiçbir yerde çalışmadığı için maddi imkansızlıklar yaşadığı aktararak tedavi için ilgililere çağrıda bulundu.

“Tedavi olamadığı için ayağım bu şekilde oldu”

“Çalıştığım zamanda 1-2 ay çalışmadan sonra hastalanıyorum ve çalışamıyorum” diyen Ekin, “Daha sonra devlet hastanesinden üniversite hastanesine gönderildim. Orada tedaviye devam ettim, sonuç vermedi. Trakya Üniversitesine gittim. Orada da tedavi aldım ama herhangi bir çözüm bulamadık. Çalıştığımda hastalanıyorum bu yüzden engelli raporu çıkardım. Ona da yüzde 36 verildi. Arada 1-2 sene geçti yine rapor çıkartmaya çalıştım bu sefer aynı hastanede raporumu düşürdüler. Herhangi düzgün bir tedavi yok, teşhis yok. Tedavi olamadığı için ayağım bu şekilde oldu. Onun acısını çekiyorum. Doktorlara gidiyorum düzgün bir tedavi önermiyorlar ve bakmıyorlar. Hayatım kabusa döndü. Yetkililerden yardım istiyorum, buna bir çözüm istiyorum” şeklinde konuştu.

Rıdvan Kılıç



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