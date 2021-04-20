5 yıldızlı bir otelin çatı katında çıkan yangın korkuttu

Yangın Kiriş Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin otelin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çatı katında bulunan boş odalardan birinde dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık ekibi, itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, pandemi sebebiyle otelde müşterinin bulunmadığı öğrenildi. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yangının neden başladığı araştırılıyor.

Hanım Türk

