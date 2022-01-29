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5 yıldızlı otelin çatısında çıkan yangını umursamayıp sıva yapmaya devam etti

5 yıldızlı otelin çatısında çıkan yangını umursamayıp sıva yapmaya devam etti
5 yıldızlı otelin çatısında çıkan yangını umursamayıp sıva yapmaya devam etti

Antalya'nın Side ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otel inşaatının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Yangına müdahale sırasında aynı otelin dış cephesinde sıva yapan işçinin çalışmasına devam ettiği gözlendi.

5 yıldızlı otelin çatısında çıkan yangını umursamayıp sıva yapmaya devam etti - Tıkla İzle

Side-Kumköy sınırına yakın bir bölgede bulunan 5 yıldızlı otel inşaatının çatısında çıkan yangın, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediypesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekiplerin anında müdahalesi sayesinde korkulan felaket yaşanmadı. Otel inşaatının çatısında pürmüzle yapılan izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve oteldeki diğer işçilerin de yardımı sonucu büyümeden söndürüldü.

Sıva yapmaya devam etti

Yangın söndürme çalışmaları esnasında ise bir görüntü dikkatlerden kaçmadı. Otelin hemen yan kısmında iskele üzerinde sıva ve boya yapan bir işçi, yangını umursamayıp işine devam etti.

Arif Kaplan

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