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5 yıldızlı otelin restoranı yangında küle döndü

5 yıldızlı otelin restoranı yangında küle döndü
5 yıldızlı otelin restoranı yangında küle döndü

Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde bir otelin restoranı, çıkan yangında küle döndü. Restoranın kapalı olması sebebiyle olayda yaralanan olmadı.

5 yıldızlı otelin restoranı yangında küle döndü - Tıkla İzle

Yangın, Belek turizm bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin restoran bölümünde sabah saatlerinde çıktı. Kapalı olan restorandan dumanların yükseldiğini gören otel görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında restoran kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yapılan ilk incelemeye göre yangının restoranın elektrik tesisatından çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebini bulmak için çalışmaları devam ediyor.

Mehmet Demirci
 

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