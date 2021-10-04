İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

5 yıldızlı otelin yakıt tankı patladı, saatler süren yangın güçlükle kontrol altına alındı

5 yıldızlı otelin yakıt tankı patladı, saatler süren yangın güçlükle kontrol altına alındı
5 yıldızlı otelin yakıt tankı patladı, saatler süren yangın güçlükle kontrol altına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde buluna 5 yıldızlı bir otelde yakıt tankının patlamasıyla yangın meydana geldi. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle yangın uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alındı.

5 yıldızlı otelin yakıt tankı patladı, saatler süren yangın güçlükle kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Torba Mahallesi Kaynar mevkisinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelin LNG tankı patladı. Patlamanın ardında ormanlık arazi içerisinde buluna otelde yangın başladı. Bir anda büyüyen yangında zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri otele sevk edildi. Otelin personel lojmanında bulunan otel personelleri hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yangın, tankın arkasındaki bir binaya da sıçradı. Alevlere teslim olan bina tamamen yandı. Beton mikserlerinin de katıldığı söndürme çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma da 5 gönüllüsüyle destek verdi. Ekipler, alev alev yanan tanka saatlerce müdahale ederek soğutmaya çalıştı. Yangında otelde büyük çapta hasar meydana geldi.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür

İLGİLİ HABER
Küçükçekmecede çalıntı olduğu öğrenilen panelvan minibüs yanarak kül oldu Küçükçekmece'de çalıntı olduğu öğrenilen panelvan minibüs yanarak kül oldu
İLGİLİ HABER
Yangın merdiveninin kilitli olduğu binada can pazarı Yangın merdiveninin kilitli olduğu binada can pazarı
İLGİLİ HABER
Konyada otomobil alev alev yandı Konya’da otomobil alev alev yandı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.