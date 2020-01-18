5 yıllık çalışma sonucu oluşturuldu: ColorPro

ABD'li görüntü teknolojileri devi ViewSonic video editörleri, fotoğrafçılar ve tasarımcılar için geliştirdiği profesyonel ekran çözümü ColorPro‘yu tanıttı. Profesyonellerin monitörü ColorPro'yu anlatan ViewSonic Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Bölge Müdürü Hasan Koçyiğit, “ViewSonic 33 yıl önce profesyonellere ulaşılabilir görüntü çözümleri üretmek için yola çıktı. ColorPro bizim ilk ürünümüz ve amiral gemimiz, bugün gördüğünüz teknolojiye 5 yıllık bir Ar-Ge çalışmasıyla ulaştık” ifadelerini kullandı.

"Görsel sanatlarda geniş renk uzayı artık yeterli değil"

Ürün hakkında bilgi veren şirketin Orta ve Doğu Avrupa Ürün Geliştirme Müdürü Burak Aydın ise, “Görsel sanatlarla uğraşanların temel sorunlarından birinin de ürettikleri içeriklerin neden kötü göründüğü, doğru renkleri yansıtmayan renklerle üretilen içerikler günün sonunda yanlış renklerle tüketicinin beğenisine sunuluyor. Bizim ColorPro, VP serisi monitörleriyle hedeflediğimiz mükemmel içerik için görsel sanatçıların tüm beklentilerini karşılamak. Biliyoruz ki renkler kreatifliği destekliyor ve görsel sanatların doğuş hikâyesi renklerle başlıyor. Görsel sanatlarda geniş renk uzayı artık yeterli değil, ‘hassasiyet ve kesinlik' anahtar kelimeler. Renklerin binlerce farklı tonu var. Ben ‘C' rengini görmek isterken, monitörümün doğru rengi gösterip, göstermediğini nasıl anlayabilirim? İşte burada VP serisi monitörler devreye giriyor. VP2785-4K monitörümüz Adobe RGB renk uzayını yüzde 100 ekrana taşıyabiliyor. Diğer tüm VP serisi monitörlerimiz de sRGB renk uzayını yüzde 100 hassasiyetle sanatçıların dikkatine sunuyor. Ayrıca iş akış süreçlerini mükemmeleştirmek için ColorPro, VP serisi monitörler dik ve yatay kullanımı sağlayan oto-pivot özelliğini taşıyor. 4 kenar çerçevesiz tasarıma sahip VP68 serisi monitörler tasarımcılara sınırsız alan imkanı sağlıyor” şeklinde konuştu.