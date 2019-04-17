50 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsızlar yakayı ele verdi

Olay, 12 gün önce merkez Osmangazi İlçesi Emek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir villada hırsızlık olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, villadan 50 bin lira değerinde ziynet eşyası ile ev eşyalarının çalındığını tespit etti. Hırsızları yakalamak için harekete geçen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 61 ayrı güvenlik kamera incelemesinin ardından hırsızlık yapan şahısların Volkan B., Harun H., Emrah A., Naciye G., Emrah Y. olduğunu tespit etti.

Hırsızları yakalamak için operasyona start veren ekipler, Harun H.'yi saklandığı yerde gözaltına aldı. Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürülen Harun H. burada alınan ilk ifadesinde çaldıkları ziynet eşyalarını ve televizyonu sattıklarını belirtti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Emrah A., Naciye G., Emrah Y. ile birlikte çaldıkları televizyonu sattıkları tespit edilen İ.Y.'yi çalınan televizyon, ziynet eşyalarına ait çanta ve 2 otomobil anahtarıyla birlikte ele geçirdi. Yakalanan şahıslar sorgulanmak üzere Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü.

16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranıyordu

Yapılan operasyon neticesinde yakalanan şahıslardan cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Emrah Y.'nin, kasten adam öldürmek suçundan 15 yıl silahlı tehdit suçundan ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Yakalanan hırsızlar işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken, hırsızlık yaptığı tespit edilen Volkan B.'yi bulmak için çalışmalar devam ediyor.

Fatih Çapkın