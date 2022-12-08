50 farklı hijyen ürünü üreten liseden 5 milyon TL ciro

Samsun'da “Fabrika gibi okul” olarak anılan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yılda ciro hedefine ulaştı. Samsun'daki tüm okulların ve Karadeniz'deki birçok oku ve kamu kurumunun dezenfektan ve temizlik maddesi ihtiyacının çoğunu karşılayan lise, 2022 yılı sonunda 5 milyon TL ciroya ulaşacak. Bünyesinde bulunan Kimya Teknolojisi Alanı döner sermayeye her yıl milyonlarca lira katkı sağlarken bu alanda çalışan öğrencilerde hem öğreniyor hem de kazanıyor. Lise, "ATA" ismini verdikleri marka çatısı altında; çamaşır suyu, klor bazlı çamaşır suyu, sıvı el sabunu, antibakteriyel el sabunu, köpük sabun, bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici, cam silici, antifrizli cam suyu, oda parfümü, çamaşır beyazlatıcı ve leke çıkarıcı, yağ çözücü, tuz ruhu, bulaşık makinesi deterjanı, parlatıcı, kireç çözücü gibi 50 kalemde ürün üretiyor.

Furkan Abrek Ünal - Berkay Yıldız

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