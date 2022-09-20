50 liralık kumanda için dükkan basıp, tamirciyi dövdüler

Olay, İzmit ilçesinde elektronik ürünlerin tamirinin yapıldığı dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamirci Şirvan Ak, 2 ay önce müşterisinin bozulan tente kumandasını tamir etti. Tekrardan bozulan kumandayı Şirvan Ak'a gönderen müşteri, kumandanın garantiye girmesi gerektiğini söyleyerek, para vermeyeceğini söyledi. Daha sonra kumandayı tamir etmeyen Ak'ın dükkanına 3 şahıs geldi. Şirvan Ak'ı darp eden bu şahıslar, ayrıca onun kafasını da yardı. Arbede sırasında bazı elektronik cihazlar da yere düşerek kırıldı. Darp anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kumandanın garanti içinde girmesi gerektiğini söyledi"

Olayı anlatan Şirvan Ak, "Yaklaşık 2 ay önce müşterim tarafından getirilen tente kumandasını tamir etmiştim. Kumandanın fiyatı 50 TL civarında. Geçtiğimiz günlerde bir kadın kumandayı getirerek tekrardan bozulduğunu söyledi. Ben de kumandayı bırakırsa kontrol edeceğimi söyledim. Bayan patronuna durumu anlattı ve telefonu bana verdi. Ben de telefonda konuştuğum kişiye, kumandanın yere düşmesi, üstüne su dökülmesi gibi sebeplerle bozulabileceğini izah ettim. Telefondaki kişi beni anlamadı ve kumandanın garantiye dahil olması gerektiğini söyledi. Daha sonra kız kumandayı alarak dükkandan çıktı, çıkarken de kapıda kumandayı yere düşürdü. Yaklaşık 2-3 dakika sonra telefonda görüştüğüm şahıs yanında iki kişiyle beraber dükkana gelerek beni darp etti. İçerde bir arbede oldu. Daha sonra dışarıda da beni darp etmeye devam ettiler. Darp raporu alarak kendilerinden şikayetçi oldum. Polisler gelip hasar tespiti yaptı" dedi.

"50 liralık kumanda için dükkan basıp, adam darp etmek akıl işi değil"

Yaklaşık 25 bin liralık zararının olduğunu söyleyen Ak, "Müşterilerimin elektronik cihazları kırıldı. Saatim ve telefonum da kırıldı. Bunca yıl esnaflık yaptım, şu ana kadar kimseyle bir münasebetimiz olmadı. Böyle bir olayın olmasından dolayı üzüntülüyüm. Bunu bana yapan kişiler de esnafmış. 50 liralık kumanda için dükkan basıp adam darp etmek akıl işi değil. Gelen şahılar kafama telefonla vurdu ve kafam yarıldı. Kafamda 5 tane dikiş var" diye konuştu.

Fehime Kartal - Cihan Atik