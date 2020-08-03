50 lirasına 75 bin lira istiyor

Yalı Mahallesi Muhtarı olan, aynı zamanda market işleten Bülent Öztürk'ün alışveriş sırasında eline hatalı basım 50 TL'lik banknot geçti. Hatalı basılan 50 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde 50 sayısı yerine 5 rakamı bulunuyor.

Öztürk, alışveriş sırasında eline geçen ve hatalı basım olduğunu fark ettiği 50 TL'lik banknotu satılığa çıkarttı.

Merkez Bankası tarafından paranın sağ üst köşesindeki 50 rakamının sıfırı eksik basılan paranın eline geçtiğinde sahte olduğunu düşünen Öztürk, “Akşam hesap toplarken paraları sayarken 50 TL'lik parada bir değişiklik fark ettim. Baktım sıfırın birisi yok. Sahtedir diye ayırdım. 1 hafta sonra yerel bir gazetede darp hanenin yanlış basım para diye haberini gördüm.

Bankaya götürdüm sahte olup olmadığını anlamak için. Sahte olmadığını söylediler. Bende para olduğunu gören 1-2 kişi aradı. Teklif etti ancak piyasada sunulan paraların altında teklif geldiği için pek düşünmedim. Ama piyasada 70-75 bin gibi teklif sunulduğunu gördüm. Öyle bir teklif gelirse düşünürüz, veririm. Teklifleri bekliyorum” diye konuştu.

Tuncay Türkgülü-Ali Yıldız