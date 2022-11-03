50 litrelik yakıt kapasiteli araca 61 litre ücretlendirmesi yapan petrol firması davalık oldu

Opet Zengin Petrol isimli firmadan 31 Ağustos 2018 tarihinde benzin alan Mehmet Ballıkaya, aracında çeyrek depo olmasına rağmen 61,64 litre yakıt ücretlendirmesi yapıldığını fark etti. Ballıkaya firmaya, toplam 50 litre yakıt deposu bulunan aracına 61,64 litre benzin konulmasının mümkün olmadığını, daha önce sıfır depo doldurulduğunda dahi 50 litreyi geçen hiçbir dolumun yapılmadığını ve yapılan işlemde bir hata olduğunu söyledi. Ballıkaya, yetkili servise de başvurarak otomobilinin bir yedek deposu olup olmadığını sordu. Aracın yetkili servisi ise yalnızca 50 litrelik bir depo olduğunu ve yedek bir depo olmadığını Ballıkaya'ya aktardı. Ballıkaya bunun üzerine firmaya dava açtı.

Opet şubesinin sahibi açılan davaya karşı avukatı aracılığı ile sunduğu dilekçede yakıtın konulduğu pompada kontrol yapıldığını söyleyerek, “Bir bozukluğa rastlanmamıştır. Opet Petrolcülük tarafından görevlendirilen ekip, farklı benzin istasyonlarında da böyle problemler yaşandığını iletmiştir. Yapılan incelemelerde hatanın pompalardan kaynaklanmadığı, genel olarak araçlarda yedek depo olmasından veya aracın yakıt deposunun fabrika verilerinde belirtilenden daha büyük olmasından kaynaklanmıştır” ifadelerini kullanarak davanın reddini istedi.

İnceleme yapan bilirkişi ise raporunda, dava konusu aracın yakıt deposu hacminin 50 litre olduğunu ve herhangi bir genleşme deposunun bulunmadığını belirtti. Bilirkişi, Opet Zengin Petrol'ün pompanın arızalı olması nedeniyle ayıplı hizmet verdiğini aktardı.

Bilirkişi raporunun alınmasının ardından kararını açıklayan İstanbul 10. Tüketici Mahkemesi davayı kabul etti. Mahkeme 2018 yılında ödenen 163 TL'nin yasal faizi ile Mehmet Ballıkaya'ya verilmesine karar verdi.

Melike İnal



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.