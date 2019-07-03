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50 tonluk dev robot at ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

50 tonluk dev robot at ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
50 tonluk dev robot at ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Çin'in Liaoning eyaletinde gerçekleştirilen ‘Yaz Davosu'nda sergilenen 50 tonluk dev robot at ziyaretçilerin ilgisini çekti.

50 tonluk dev robot at ziyaretçilerin ilgi odağı oldu - Tıkla İzle

Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Dalian şehrinde gerçekleştirilen 'Yaz Davosu'nda Uluslararası Konferans Merkezi'nin önünde sergilenen 50 tonluk dev at ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Yaz Davosu'nun teknoloji performansı gösterisinin bir parçası olan 50 tonluk robot at yürüme becerisine sahip. Yüksekliği 9 metre 35 santimetre olan dev at yürüyüş ve dört nala gitme dahil gerçek bir atın hareketlerini taklit edebiliyor. Bu eylemleri gerçekleştirebilmek için 68'i hidrolik, 20'si elektrikle çalışan 98 eklem yeri bulunuyor. Dev at nişan, deri, cam ve ahşap gibi modern dekorasyon ve eski Çin sanatının üç renkli sır unsurlarının bir kombinasyonu. 

1 Temmuz'da başlayan ve bugün sona erecek olan 2019 Yaz Davos Toplantısı, küreselleşmeyle birlikte, 13'üncü Yeni Şampiyonların Yıllık Toplantısı olarak da biliniyor.  

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