İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı, ezilmekten son anda kurtuldu

50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı, ezilmekten son anda kurtuldu
50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı, ezilmekten son anda kurtuldu

Başakşehir'de içinde sürücü bulunmayan kamyon bilinmeyen bir nedenle kaymaya başladı. Vatandaşlardan birisi de kamyonu elleri durdurmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu. Yaşananlar kameraya yansıdı.

50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı, ezilmekten son anda kurtuldu - Tıkla İzle

Kaza, dün sabah saatlerinde Başakşehir'de yaşandı. İçerisinde sürücü bulunmayan kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple kaymaya başladı. Olayı gören civardaki vatandaşlardan biri 50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu. Kamyon sanayi içerisinde bulunan dükkanın önündeki arabaya çarparak durabildi. Olay sonucu kimse yaralanmazken, kamyonun çarptığı araçta hasar meydana geldi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kamyonun yavaşça kayarak dükkanın önüne kadar geldiği ve o esnada orada bulunan bir vatandaşın yaklaşık 50 tonluk kamyonu durdurmak için elleri ile kamyonu tuttuğu ve ardından kamyonun dükkanın önündeki panelvan araca çarparak durduğu görülüyor. Ekipler kazanının nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

Burak Uğur - Veysel Ensar Gökçegözog
 

İLGİLİ HABER
Motosikletli sürücü, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu Motosikletli sürücü, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
İLGİLİ HABER
Önce buz kütlesinden ardından tabelanın altında kalmaktan kurtuldular Önce buz kütlesinden ardından tabelanın altında kalmaktan kurtuldular

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.