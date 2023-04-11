50 yaşındaki top tamircisi 35 senedir aynı mahallede çocukların yüzünü güldürüyor

Kırıkkale'de yaşayan 50 yaşındaki Mürsel Akdağ, 15 yaşında çırak olarak başladığı, baba mesleği top tamirciliğini 35 yıldır aynı mahallede sürdürüyor. Mesleğinde Kırıkkale'de tek ustası olan Akdağ, her gün aynı mahalledeki dükkanının kapısını severek açıp mahalledeki çocukların patlayan toplarını ve okullardan getirilen topları tamir ediyor. Çocukların mutu olmasının kendisini de mutu ettiğini söyleyen Akdağ, Kırıkkale'de mesleğinin tek ustası olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

“Ben bu dükkanda çocukları ve öğrencileri sevindiriyorum”

Topları tamir edilen çocukların sevincine ortak olduğunu kaydeden Akdağ, “Babamın mesleği olduğundan dolayı 15 yaşında yanına çırak olarak başladım. Şu anda 35 senedir yürütüyorum. Kırıkkale'de benden başka bu mesleği yapan yok. Ben bu dükkanda çocukları ve öğrencileri sevindiriyorum. Alım güçleri olmadığından dolayı, çocuklara yardımcı olmaya çalışıyorum. Çocukları mutlu ediyorum. Ayrıca Kırıkkale'nin okul topları ve halı saha toplarını da yapmaktayım. Kırıkkale'de tek olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Bedirhan Göksu

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