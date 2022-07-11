50 yeni cenaze, sonsuz acı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve beraberindeki heyet, 27 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan ve 8 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği soykırımının yıl dönümü nedeniyle Bosna Hersek'e gitti.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan katliamda, Sırp birlikleri 11 Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivili öldürmüştü. Anma programında Bosna Hersek Kayıpları Arama Enstitüsü tarafından kimlik tespiti yapılan ve ailesinin onay verdiği 50 soykırım kurbanı daha cenaze töreninin ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi.

Aileler, sırayla dizilen tabutların başında gözyaşı döktü. Anmada dualar edildi, Srebrenitsa ağıtı bu yıl ilk kez Srebrenitsalı çocuklar tarafından söylendi.

Anma törenine İzmir heyeti ile giden Başkan Tunç Soyer de Srebrenitsa Anıtı'na Boşnakların simgelerinden olan beyaz zambakları bıraktı.

"Barışa nefes kadar muhtacız"

İzmir heyetinin anma programındaki ilk durağı ise savaş sırasında 25 bin Srebrenitsalının sığındığı eski akü fabrikası oldu. Savaşın simge mekanlarından biri olan alanda Başkan Soyer anı defterini imzaladı. Soyer, anı defterine "Ekmek kadar, su kadar, nefes kadar barışa muhtacız. Barış, yaşam kaynağımız. Barış, tesadüfen gelmez. Barış için sevmeye, yetinmeye, birbirimize güvenmeye, bir de barışı elimizden alanları unutmamaya ihtiyacımız var. 20. yüzyılda, Avrupa'nın ortasında, barışı katledenleri asla unutmayacağız. Barışı mutlaka güçlendireceğiz. El ele, omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza duracağız. Barış için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün burada tüm İzmir halkının vicdanını temsilen ve 11 Temmuz 1995'te hayatlarını kaybedenlerin anısı huzurunda saygıyla eğilerek aziz hatıralarını yad ediyoruz" diye yazdı.

Soyer, anı defterinin ardından eski akü fabrikasında kurulan Dr. Paul Lowe'nin "Kuşatma", yazar Nermina Memic'in "Uyarı" ve küratörler Azir Osmanovic, Elma Hašimbegovic, Elma Hodzic'in "(Asla) Geçmemiş Olanların İzinde" adlı sergisini gezdi. Serginin ardından heyet birçok ülkeden temsilcinin katıldığı resmi anma törenine katıldı.

Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Cumhuriyet Halk Partili Nilay Kökkılınç, Atilla Baysak, Taner Kazanoğlu, İYİ Partili Sedat Sarı, AK Parti'li Ertuğrul Akgün, Fikret Mısırlı ve Deva Partili Nezih Özuyar ile Balkan derneklerinin temsilcileri ve İzmir basın heyeti eşlik etti. Anma programına AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da katıldı.

Ceren Atmaca

