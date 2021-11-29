50 yıldır oto teybi biriktiriyor

Nevşehir'de yaşayan ve 13 yaşından itibaren elektronik cihazlara merak sardığını söyleyen Faruk Demirci, “Öğrencilik yıllarımdan başlayarak boş kaldığım zamanlarda, tatillerde, boş günlerimde bu işe hobi olarak başladım. Şu anda elektrikle çalışan tüm cihazların tamiratını yaparım. Radyo, teyp, televizyon, araç teybi ve buna benzer tüm elektronik cihazların tamiratını yapıyorum. Bu işi herhangi bir ticari amaçla yapmıyorum, hobi olarak bozuk cihazları yapmaya çalışıyorum. İstanbul'dan kargo ile radyo geldi. Tamiratını yaptım ve gere gönderdim. İkincisi geldi onunda tamiratını yaptım gönderdim. Şu anda üçüncüsü yolda” şeklinde konuştu.

“Söküp takmak hoşuma gitti”

Kendi evinin altında bulunan bodrum katını tamamen depoya döndüren ve odasının birinde de tamir işlerini yaptığını belirten Faruk Demirci, “Bu işe ilk olarak 13 yaşında başladım. O dönem babam bir teyp almıştı. Ben de merakımdan o teybi komple söktüm ve tekrar topladım. Söküp takmak hoşuma gitti. Bozuk olan hurda teypleri toplamaya başladım. O günden bu güne kadar belki de birçok tamircinin yapılmaz dediği cihazları yaptım. Bu şekilde kendimi geliştirdim” dedi.

1982 yılında tarih öğretmeni olarak Van'a atandığını ve orada da bu işin peşini bırakmadığını belirten Demirci, “Van'da bir elektronik dükkânına malzeme almak için gitmiştim. Oradaki ustayla tanıştım. Boş zamanlarımda o ustayla iş ortaklığı şeklinde çalıştım. Van, benim için bir yerde turnusol kâğıdı oldu. Van'da kendimi bildim. Kendimin neler bildiğini bildim. Daha önce ne kadar amatörce iş yaptığımı Van'da anladım. Kendime özgüven geldi ve işi profesyonelce yapmaya başladım“ şeklinde konuştu.

“Sayısını bende bilmiyorum”

Evinin altındaki bodrumunda 3 binden fazla teyp olduğunu söyleyen Emekli Tarih Öğretmeni Faruk Demirci “Şuanda evimin altında 3 binden fazla oto teybi var. Saymadım sayamadım, Saymakta da zorlanıyorum. Şu cihazları benden bir miras ve ya hatıra olarak onlara bırakmayı düşünüyorum. Ben gittikten sonra evlatlarım sahip çıkacaklar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Eski teknolojinin daha kaliteli olduğunu da sözlerine ekleyen Demirci konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eski teknoloji olan teyplerin tamirini zevkle yapıyorum. Çünkü eski teknoloji daha sağlamdı. Şu anda piyasada bulunan Çin malları var. Bu ürünler biraz daha kalitesiz. O nedenle eski cihazlar daha kaliteliydi. Daha sağlamdı.”

Asım Çapacı

