"50. yılımızda savunma hattından taarruz hattına geçmeye hazır olun!"

Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) “Okyanuslar” temalı 35'inci Akademik yılı, GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören ile saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törene, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal, Kurucu Rektör Serhat Akpınar,GAÜ Başkan Vekili Cemile Esenyel, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, Rektör Yrd. Prof. Dr. Tülin Bodamyalı, Mr. Praise Falaji, Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, Scott Gould ve ATBDC Başkanı Uğur Terzioğlu ve üyeleri, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, YDP Parti Başkanı Erhan Arıklı, KKTC Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan yanı sıra Filistin, Ürdün, İngiltere, Özbekistan'dan misafirler, Akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan törende, ilk olarak GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar konuşmasını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Haydar konuşmasında; “Sağlam adımlarla 35. Yılımıza başladık. Geçmişe baktığımızda bugüne kadar geçirdiğimiz süre içerisindeki değişim oldukça fazla. Fakat bu değişim yalnızca kampümüzde değil. Hiç bir zaman hiç birimiz bir şey kaybetmedik. Yaşamı tehdit eden bir çok unsur karşımıza keşkeler olarak çıkıyor. Üniversitemiz her zaman keşkelerin yanında farkındalık oluşturmaya çalışıyor. GAÜ'de eğitime başladığınız gün aile içerisindeki birlikteliğiniz başlıyor ve bu birliktelik ölene denk sürüyor. Yeni dönemde ilerken GAÜ'lüyüm demenin gurunu ve onurunu yaşamaya devam edin. Başarı her zaman peşinizde olsu“ ifadelerini kullandı.

“Bizi biz yapan değerli öğrencilerimize ve mezunlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum”

Kurucu Rektör Serhat Akpınar ise gerçekleştirmiş olduğu açılış konuşmasında 35. kuruluş yılına girdiğini vurgulayarak; “ 2019-2020 Öğretim Yılımızda adeta KKTC'nin yüksek öğretim yılımızda ve eğitim tarihini yazan başarılarımızla, KKTC'de bir yüksek öğretim olgusu ve varlığını açık bir araştırma adasına bir eğitim üssüne dönüştüren ve tüm bu süreçlerde, geçmişten bugüne alın teriyle, bilgi ve düşünce gücüyle Üniversitemizi bugünlere taşıyan, küresel varlığımızı var eden tüm akademik , idari kadromuza özellikle geçmekte olduğumuz bu zor süreçte adeta kilitlenen, sizlere sonsuz teşekkürler. Bizi biz yapan değerli öğrencilerimize ve özellikle mezunlarımıza ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum.

"Çok önemli ve zor bir dönemden geçiyoruz"

Tüm süreçlerde yanımızda olan, KKTC yüksek öğretim gelişim süreçlerine destek veren hükümetlerimize, KKTC yüksek öğretim tarihinin yazıldığı eserimizde tüm bunlara yer verdik. Çok önemli ve zor bir dönemden geçiyoruz. Destek gördüğümüz gibi, gelişimimizden kıskançlık duyan birden fazla yapının da saldırısı ve hedefi durumundayız. Bu süreçler, bilginin gücü ve dost kuruluşlarımızla aşacağımızdan emin olun. Yapılmaya çalışılan bilgi kirliliğinden üniversitenizi koruyun. Hedef alanları hedef alın, artık savunma hattından çıkmamız gerekecekse de 50. yıl yolculuğumuzda savunma hattından taaruz hattına geçmeye hazır olun “ dedi.

Akpınar'dan çağrı

Akpınar üniversite ailesinin temelliğinin daima bir olması gerektiğini belirterek; Kimsenin Girne Amerikan Üniversitesini yıkma girişimlerine izin vermeyeceğini, başta YÖDAK olmak üzere Milli Eğitim Bakanı huzurunda çağrıda bulunarak “Üniversitelerimizi koruyalım. Bizler bu başarı tarihini kendimiz yazdık. Sizler de destek verin. Ne yapmaya çalıştığımızı anlayın, güvenin ve sahip çıkın. Artık kişisel hedef ve beklentilere kurumlarınızı kurban etmeye çalışmayın.

Unutmayalım bugün bir yüksek öğretimden bahsedebiliyorsak, bu GAÜ'nün eseridir. Bugün bir YÖDAK Yüksek Öğretim Kurulumuz varsa yine GAÜ'nün ısrarlı talepleri ile yasallığı kazandırılarak ülkemizdeki Yüksek Öğretiminin geçmişine yasal yapı oluşturulmuştur. Unutmayalım KKTC'nde Üniversite ve Yüksek Öğretim var ve var olmanın nedeni Girne Amerikan Üniversitesi'dir. Asaleten kendi varlığı ile başlatmış ve var edilmiştir “ ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında akademik açılış yılı konusu olan Okyanusların önemine değindiği konuşmasında , alınan her iki nefesten birini sadece okyanuslara borçlu olduğumuzu belirterek, tüm yaşamların sudan geldiğine ve bu dengenin pamuk ipliği inceliğinde olduğuna vurgu yaptı.

"Kıbrıs Cumhuriyeti'nde kurulan ilk üniversite"

GAÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Tülin Bodamyalı, yaptığı konuşmada Üniversitenin Kıbrıs Cumhuriyeti'nde kurulan ilk üniversite olduğunu belirtti. Bodamyalı; “35 yıllık eğitimde, adayı yönetmeyi ve yurt dışında şube kampüsleri kurmayı başarmış bir üniversite olmaktan gurur duyuyoruz. 50'nci yıldönümümüze doğru adımlarla ilerlemekteyiz. Bu yılın teması Okyanuslar- Küresel Isınma ve Çevre Kirliliği bağlamında. Daha sürdürülebilir bir yaşam sürmenin yollarını ararken, hepimiz için öğrenme arayışınada girmiş bulunmaktayız. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Bu yıl ki açılış dersini, Prof Dr. Ahmet Cemal Saydam ve Scott Gould verdi

Okyanuslar temalı yeni dönemin açılış dersinde Ahmet Cemal Saydam; “Okyanus kuralı iklimsel değişmeden gerçekleşen olaylar benim de gelişmemi sağladı. Bu değişim uzun zamandır mevcut. Bilgi çağındayız. Her şeyi görerek öğrenebiliyoruz. Deniz seviyeleri yükselmektedir. Kuraklık devam ederken bu sorun hepimizin sorunudur. Kıbrıs ve Türkiye'ye bakıldığında Akdeniz'de ve bulutlarda bir depresyon söz konusu. Bizler insanlar olarak dünyamıza ne kadar zarar vermişiz. Okyanus ve deniz kirliliğine sebep olmamalıyız “ dedi.

Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam'ın konuşmasından sonra, teşekkür plaketleri takdim edilerek, Akademik açılış töreni GAÜ Pera Dans Okulu öğrencilerinin gösterisinin ardından verilen resepsiyon ile son buldu.

