500 gün hastanede yattı, sanatla hayata tutundu

Erzincan'da yüksekten düşerek geçirdiği kaza sonucu omurilik felci olan 45 yaşındaki Suat Can, kaza sonrasında tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda kaldı. Yaklaşık 500 gün hastanede tedavi gören Can, tedavi sürecinde mesleki rehabilitasyon merkezinde filografi sanatını öğrendi. Filografi sanatı ile uğraşmaya başladıktan sonra hastalığının tedavisinin hızlandığını fark eden Suat Can, hayata tekrar bağlanmak için sanatını daha da ileriye taşıyarak ustalaştı. Bugüne kadar yüzlerce eser yapan Can, filografi sanatı ile hayata tekrardan tutunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

“500 gün hastane ortamında yaşadım”

Filografi sanatının tedavi sürecini hızlandırdığını ifade eden Suat Can, “Ekim 2016'da yüksekten düşerek geçirdiğim kaza sonucu omurilik felci yaşadım. Yaklaşık 500 gün boyunca hastane ortamında kaldım. Bu yapmış olduğum filografiyi geçen sene haziran ayında öğrendim. Bir tane iki tane derken yapmış olduğum çalışmalar sonucunda sergi açtım. Daha sonra işimi ilerleterek belediyenin vermiş olduğu engelsiz iş yerlerinden bir iş yeri edindim. Burada filografi çalışmalarıma devam ediyorum. Bu hastalığımın tedavi sürecinde büyük bir avantaj oluşturuyor. Faydalı olduğunu gözlemledim” dedi.



Emin Ferhat Sevilir



