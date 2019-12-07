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500 kişilik Suriyeli grup Akçakale Gümrük Kapısı'ndan ülkesine geri döndü

500 kişilik Suriyeli grup Akçakale Gümrük Kapısı'ndan ülkesine geri döndü
500 kişilik Suriyeli grup Akçakale Gümrük Kapısı'ndan ülkesine geri döndü

Suriye' Telabyad'da yaşayan, ancak terör örgütü PKK/YPG zulmünden kaçıp Cerablus kentine yerleşen 500 kişilik Suriyeli grup, Akçakale Gümrük kapısından ülkelerine döndü.

Suriye'nin kuzeyinin Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte çoğu Suriye Cerablus kentinde yaşayan Telabyadlılar, Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan kontrolü bir şekilde Türkiye'ye girdi. Yaklaşık 48 araçtan oluşan konvoy ile Akçakale'ye gelen yaklaşık 500 kişilik Suriyeli grup, Akçakale Gümrük kapısından geçerek, yeniden ülkelerine giriş yaptı. Evlerine dönmelerini klakson çalarak kutlayan Suriyeliler, sevinç gösterilerinde bulundu.

Suriyeli ailelerin konvoyunda bulunan kamyon ve minibüslerde bir çok ev eşyalarının da yüklü olduğu görüldü.

Mehmet DİKEÇ

 

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