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500 yıllık dükkanda işini sabırla yapıyor

500 yıllık dükkanda işini sabırla yapıyor
500 yıllık dükkanda işini sabırla yapıyor

Mardin’de 27 yıldır 500 yıllık dükkanda tespih yaparak geçimini sağlayan Vasfi Yüklü, "Benim için tespihin kendisi sabırdır, onu yapmak bir sanattır" dedi.

500 yıllık dükkanda işini sabırla yapıyor - Tıkla İzle

Mardin'de 500 yıllık tarihi dükkanda 27 yıldır tespih dizerek geçimini sağlayan Vasfi Yüklü, tespih dizme işini yaparken huzur bulduğunu ifade etti. Yıllardır yaptığı mesleğinden sıkılmayan ve mesleğini bir sanat olarak gören Yüklü, dükkanının taştan olmasından ayrı bir huzur bulduğunu söyledi. Kehribar taşından tespih yaparken diğer taşlara göre ayrı bir huzur duyduğunu ve mesleğinin de dünyada sevildiğini belirten Yüklü, yaptığı tespihleri 50 ile 1000 lira arasında müşterilerine satıyor.

Mustafa Kurtulan - Mihdi Aydoğan

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