500 yıllık tarihi mağara asrın felaketinde hasar almadı

Gastronomi ve tarih şehri olarak bilinen Gaziantep'te birçok binanın yanı sıra pek çok tarihi yapı da Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremde hasar aldı. Yaşanan depremlerde Gaziantep Kalesi, Şirvani Cami, Karagöz Cami, Karatarla Cami gibi tarihi yapılar ciddi hasar alırken kentte yer alan, 12 kolonlu bulunan ve yaklaşık 500 yıllık tarihi olduğu bilinen Kaleoğlu Mağarası, yıkıcı depremlerde hasar almadı.

"Çocukların psikolojisi düzelsin diye doğum günü etkinliği yapmaya geldik"

Günümüzde kafeterya olarak hizmet veren ve müşterilerini ağırlamaya devam eden Kaleoğlu Mağarası'na çocuklarının psikolojisi düzelsin diye doğum günü etkinliği yapmak için geldiklerini söyleyen Hakan Kaya isimli vatandaş, “Doğum günü kutlamaya geldik. Depremden dolayı çocukların biraz daha psikoloji düzelsin diye geldik. 500 yıllık mağara en azından sağlam ve sağlam olduğunu biliyoruz. Diğer bölgelerde yıkıntı çok oldu ama burası en azından daha iyi ve sağlam. Çocukların psikolojisi düzelsin diye bir doğum günü etkinliği yapmaya geldik” dedi.

"Mağarada 12 tane sütun ayak var, mağarada herhangi bir olumsuzluk yok"

500 yıllık Kaleoğlu Mağarası işletmecisi Mehmet Kaleoğlu ise, “11 ilimizde gerçekleşen büyük bir deprem atlattık. Çok üzücü bir olay yaşadık. Türkiye'miz için bunun altından kalkacağız. Bizim mağaramızda herhangi bir yıkım yok çok şükür. Mağarada 12 tane sütun ayak var. Üstte evler ve yollar var. Mağara depremin bütün enerjisi aldı ve bizim Kaleoğlu Mağarasında herhangi bir olumsuzluk yoktur. Üstte evler ve yollar var ama burada herhangi bir hasar yok. Biz de buna seviniyoruz ama insanların mağdur olması, evlerinin yıkılması, 11 ilimizde depremin olması bizi üzüyor. Allah bir daha yaşatmasın diyorum. Aslında Gaziantep'te mağaralar depremi engellermiş, enerjisini alırmış. Çoğu evin altında da mağaralar var. Ama işte bu afet büyük bir afet, buna rağmen mağaralar dayanıklı. Gördüğünüz gibi kalın kalın ayaklarımız var. 500 yıllık Kaleoğlu Mağarası depreme meydan okudu” diye konuştu.

İbrahim Halil Aslan

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