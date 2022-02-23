51 yıllık arzuhalci Özgünetey: "Bu işin fazla ömrü yok, en fazla 2 seneye biter"

Samsun Adliyesi binasının karşısında eski metruk binanın giriş katında arzuhalcilik yapan Naim Özgünetey, ilk olarak babasının küçük yaşta hediye olarak aldığı daktilo ile mesleğe merakı başladı. İş takipçiliği yaparak mesleği öğrenen Özgünetey, 51 yıldır arzuhalcilik mesleğini yapıyor. 2021 yılında işlerinin iyi gittiğini fakat 2022 yılında mesleğin oldukça durgun olduğunu belirten Naim Özgünetey sadece vakit geçirdiğini söyledi.

Mesleğe dair bilgiler aktaran Özgünetey, "Rahmetli babamın yanında çocukken çalışıyordum. Rahmetli babam emlakçılık yapıyordu. Onun yanında takılırken iş takipçiliği yapmaya başladım. Tapu işleri beyanname üzerine işler yapıyordum. 1987 yılında evlendim. 1994 yılında Samsun Adliyesinin önüne tezgah attım. 2015 yılına kadar seyyar arzuhalci olarak çalıştım. 2015'ten bu yana ise yazıhanelerde dilekçe yazıyorum. İşlerimiz şu an durgun açılmasını bekliyorum. 2021 yılında işlerimiz iyiydi. 2022 yılında ise işler durmak noktasına geldi. Boşanma davaları, tahliye davası, Yargıtay, istinaf, iş mahkemelerine dilekçe işleri geliyor. Şu anda durma noktasındayız. Ben bilgisayarla yazmıyorum. Daktilo ile yazıyorum. Kişinin kimlik bilgileri bende kalmıyor. Kimlik bilgilerini kendisi alıp götürüyor. Şu an işler durgun olduğu için sadece vakit geçiriyorum. Ben kahve olayını sevmem. Önemli olan mesleğini yapmaktır. Bu mesleğimi yaparken 2 çocuğumu da okuttum. Arzuhalciler eskiden daha fazlaydı. Ufak dilekçeler kalktı. Yarın bir gün bu iş bitecek. Bu işin fazla ömrü yok, en fazla 2 seneye biter" diye konuştu.



Furkan Abrek Ünal - Ünsal Karka

