52 yıl önce yapılan bina ayakta kaldı

Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'ne 1970 yapılan bina, bir müddet sonra Defterdarlık Hizmet Binası olarak kullanılmaya başlandı. Yaklaşık iki yıl önce çürük raporu verilerek tahliye edilip taşınan bina, Kahramanmaraş depreminde yıkılmadı.Binanın etrafındaki birçok yapının kullanılamaz hale gelip, tamamına yakınının da yıkıldığı görüldü. Daha önce çürük raporu verilen binanın depremde ağır hasar aldığı ve yıkılacağı öğrenildi. Mehmet Nedirli isimli bir vatandaş, "Savaştan çıkmış gibi bir haldeyiz, yetkililerin gerekeni yapması gerekiyor. Özellikle yeni binaların 3-4 katlı olması lazım" dedi.

Cem Atakan - Halil Ulubey - Eren Kan - Yasin Esen

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.