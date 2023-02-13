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527 yıllık tarihi cami depremde hasar gördü

527 yıllık tarihi cami depremde hasar gördü
527 yıllık tarihi cami depremde hasar gördü

Kahramanmaraş'ta bulunan Dulkadiroğulları'ndan kalan 527 yıllık Ulu Cami, depremde hasar gördü. Hasar gören tarihi cami, dron ile görüntülendi.

527 yıllık tarihi cami depremde hasar gördü - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli iki deprem nedeniyle, kentte bulunan Dulkadiroğulları'ndan kalan 527 yıllık Ulu Cami de etkilendi. Ulu Cami'nin minaresi kısmen yıkıldı. Minareden düşen parçalar tavana da zarar verdi. Caminin hasar görmesi nedeniyle vatandaşlar ise namazlarını avluda kılmaya başladı. Hasar gören cami, havadan görüntülendi.

"Gözlerim doluyor"

Ulu Cami'de namaz kılan 70 yaşındaki Hasan Ayva, "Burada hep namaz kılardım. Bu şekilde görünce çok etkilendim. Kahramanmaraş'ın en eski camisi. 600-650 senelik cami. Bugüne kadar yıkılmamış. Çok içleniyorum. Gözlerim doluyor" dedi.

Volkan Kayalar - Caner Sönmez - İsmail Coşkun
 

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