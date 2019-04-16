55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun (TBF) 1963 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği ve iki yıldır dünyanın en önemli yarış kategorisi olan ‘UCI World Tour' kapsamında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour Of Turkey) pedallar dönmeye başladı. Turun ilk etabı olan ‘İstanbul-Tekirdağ' yarışı kapsamında start, Sultanahmet'ten verildi. TUR 2019'un startını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.

17 takımın sporcularının yarıştığı TUR 2019'un ilk gününde bisikletçiler, İstanbul ile Tekirdağ arasındaki 156,7 kilometrelik etapta mücadele edecek. TUR 2019'un etapları şu şekilde:

TUR 2019 ETAPLARI

16 Nisan: İstanbul - Tekirdağ (160 km)

17 Nisan: Tekirdağ - Eceabat (185 km)

18 Nisan: Çanakkale - Edremit (126 km)

19 Nisan: Balıkesir - Bursa (197 km)

20 Nisan: Bursa - Kartepe (169 km)

21 Nisan: Sakarya - İstanbul (176 km)

TOPLAM MESAFE: 1.013 km

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu