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55 gün sonra açılacak Defne Devlet Hastanesi inşasında hummalı çalışma

55 gün sonra açılacak Defne Devlet Hastanesi inşasında hummalı çalışma
55 gün sonra açılacak Defne Devlet Hastanesi inşasında hummalı çalışma

Sağlık Bakanı Fahretttin Koca’nın, 60 günlük işin 5 günlük kısmının bittiğini duyurduğu Hatay’daki Defne Devlet Hastanesi’ndeki son çalışmalar havadan görüntülendi.

55 gün sonra açılacak Defne Devlet Hastanesi inşasında hummalı çalışma - Tıkla İzle

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da çok sayıda binanın yanı sıra kamu hastaneleri de zarar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde Defne Devlet Hastanesi'nin de temelini attı. Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde inşasına başlanan hastanede hummalı çalışma devam ediyor. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon 24 saat aralıksız çalışıyor. Defne Devlet Hastanesi, 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak.

"Bakandan paylaşım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, “ 60 günde tamamlanacak olan Defne Devlet Hastanesi için hafriyat çalışmaları devam ediyor. 60 günlük işin 5 günlük kısmı bitti” paylaşımını yaptı.

İsa Akar - Fadıl Kösedağ
 

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