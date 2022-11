55 ilde 110 bin öğrencisiyle 55. yılını kutluyor

İstanbul'da 26 Kasım 1968'de eğitim serüvenine başlayan Uğur Okulları, bugün Türkiye'nin 55 ilindeki 116 okulunda ve 141 kursta eğitim veriyor. 55 yıldır eğitim sektörünün önde gelen aktörlerinden olan okul, çocuklarının iyi eğitim almasını isteyen velilerin, başarılı olmak isteyen öğrencilerin, mesleklerini profesyonelce icra etmek isteyen öğretmenlerin ve diğer eğitim paydaşlarının ‘güvenilir limanı' oldu. 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin 55 yılına tanıklık eden okulun BAU Global Başkanı Enver Yücel'in başarı hikayesi olduğunu söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, Halkalı Kampüsü'nde yaptığı konuşmada tüm okul ailesine teşekkür etti.

Türkiye'nin 55 ilinde 110 bin öğrenciyle eğitime devam ettiklerini ifade eden Çiçek, “1968 yılında öğrencilerini hayallerindeki üniversiteye ulaştırma hedefiyle kurulan Türkiye'nin Uğur'u bugün dünyanın 3 kıtasında üniversiteleri, okulları bulunan dev bir eğitim ağına dönüştü. Öyle ki BAU Global ailesi bünyesindeki kurumlar artık on binlerce öğrencinin hayallerini süslüyor. Bu büyük başarının mimarı, elbette sayın Enver Yücel'dir. Her zaman bir adım ötesini görebilen, uluslararası eğitim yöntemlerini Türkiye'ye adapte eden sayın Enver Yücel'in lider bakış açısı kurumumuzun her geçen gün daha da büyümesine katkı sağlıyor. Bizler de bu vizyon ışığında yüksek kalitede öğrenme ve öğretme yaklaşımımızla çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Öncü uygulamaları ile tarih yazan Uğur'umuzun başarısında katkısı bulunan tüm uğurlu ailemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

