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55 yaşındaki kadın enkazdan 90 saat sonra kurtarıldı

55 yaşındaki kadın enkazdan 90 saat sonra kurtarıldı
55 yaşındaki kadın enkazdan 90 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir binanın enkazından 90 saat sonra 55 yaşındaki Canan Geçeci yaralı olarak kurtarıldı.

55 yaşındaki kadın enkazdan 90 saat sonra kurtarıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgedeki pek çok il, ilçe ve köyde olduğu gibi Adıyaman'da da yıkıma uğrayan binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği noktalardan biri de Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki 6 katlı bir bina oldu. Binada hassas dinleme yapan Esenler Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Canan Geçeci isimli 55 yaşındaki kadının bulunduğu noktaya yoğunlaştı. Ekiplerin uzun süren titiz çalışması sonucu Canan Geçeci depremin 90. saatinde enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz yığınlarının arasından çıkartılan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Kürşat Aktaş

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