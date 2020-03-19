55 yıl hapis cezası olan 'Binbir Surat' lakaplı dolandırıcı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, çeşitli dolandırıcılık olayları ve özel belgede sahtecilik suçlarından hakkında kesinleşmiş toplam 55 yıl 3 ay 15 gün hapis ve 17 bin 40 TL para cezası bulunan Serkan Onur Ö.'yü (40) takibe alan Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, “Binbir Surat” lakaplı dolandırıcıyı Çankaya İncek Toki 2. Etap'ta yakaladı. Üzerinden Erhan Boz adına sahte sürücü belgesi çıkan zanlı gözaltına alındı. Serkan Onur Ö.'nün İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Denizli, Edirne, Antalya, Elazığ, Şırnak, Bursa, Antalya, Çanakkale, Bandırma, Zonguldak, Adana, Manisa, Aydın, Giresun, Adıyaman, Tekirdağ, Ankara'daki mahkemelerce ilamat masalarınca hakkında 36 bin 193 adet müzekkere, 383 adet suç kaydı bulunduğu da belirlendi. Azılı suçlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

İrfan Çalışkan

