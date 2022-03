55 yıllık eğitimciden alkışlanacak yatırım

Avrupa'nın eğitimde lider kurumlarından Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının Başkanı Enver Yücel, beraberinde, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Levent Eraslan ile birlikte zaman zaman terör olaylarıyla gündeme gelen, İran-Irak sınırındaki Hakkari'nin Yüksekova İlçesine gitti. İlçede incelemelerde ve ziyaretlerde bulunan Yücel ve beraberindekiler, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ile Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit'le bir araya geldi.





“En büyük hayalimdi”

Uzun yıllar gönül verdiği eğitim sektöründe en büyük hayalinin sınırdaki Yüksekova'da bir okul açmak olduğunu dile getiren Enver Yücel, “Hayalimi gerçekleştirmek için buradayız ve çok heyecanlıyız. Şu an kurumlarımızla Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde varız. Vatanımızın her karış toprağında kurumlarımızın bayrağını dalgalandırmak ve ülkemize bu şekilde hizmet vermek istiyoruz. Benim için Hakkari ve Yüksekova'nın anlamı daha da farklı. Ülkemizin en uç noktasına bir eğitim kurumumuzu kazandırmak ve buradaki çocuklarımızın eğitim adına bizden istifade edebilmelerini istiyoruz. Daha önce arkadaşlarım buraya gelmişti. Şimdi de biz geldik. Görüşmelerimizi yapıyoruz ve Yüksekova'da Bahçeşehir Koleji'ni açmak için buradayız. Eğitim adına kurumlarımızı Yüksekova ve Hakkari halkı ile tanıştırmak istiyoruz.” dedi.

“Sosyal sorumluluk projesi”

Özel okulların amacının belli olduğunu dile getiren Yücel, “Burada açacağımız bir özel okul. Ticari olarak düşünmüyoruz. Yüksekova'daki varlığımız ve gelişimiz tamamen bir sosyal sorumluluk projesidir. Onun için buradaki öğrencilerimize daha fazla destek olmak amacıyla farklı bir model, işletme olarak açacağız." diye konuştu.

Üniversite de destek verecek

Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Enver Yücel, “Buradaki çocuklarımızdan her yıl onlarcası, hem akademik hem de sanat, spor gibi farklı branşlardaki başarılarıyla ön plana çıkıyor. Bu çocukları ülkemize kazandırmak için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya hazırız. Bahçeşehir Üniversitemizin desteğini de bu topraklarda hissettireceğiz” dedi. Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise, 65 ilde 143 kampüsle hizmet verdiklerini söyleyerek, “Bir süredir Yüksekova'da okul açmak için çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizin her toprağında, batıdan doğuya, kuzeyden güneye eğitim adına ülkemize hizmet ediyoruz. Yüksekova'daki çocuklarımızı da bu ağın içerisine almak ve gelişimlerine katkıda bulunmak bizleri hem gururlandırıyor hem de heyecanlandırıyor.” dedi.