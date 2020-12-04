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56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı: Kadıköy havadan görüntülendi

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı: Kadıköy havadan görüntülendi
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı: Kadıköy havadan görüntülendi

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerden olan ve 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe bürünen Kadıköy havadan görüntülendi.

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı: Kadıköy havadan görüntülendi - Tıkla İzle

İstanbul'un en işlek noktalarından birisi olan Kadıköy'de saat 21.00 itibariyle insanlar evlerine girdi. Günün her saati yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Kadıköy'de sessizlik hakim oldu. Polis ekiplerinin bir çok noktada oluşturmuş olduğu uygulama noktalarında vatandaşların kısıtlamadan muaf olup olmadığı denetlenirken birçok vatandaşa ekipler ilk dakikalarda inisiyatif kullanarak evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulunurken kısıtlamadan bir saat sonra ekipler dışarıda olup genelgede belirtilen muaf olan vatandaşlar arasında yer almayan kişilere cezai işlem uyguladı. Havadan görüntülenen Kadıköy'de vatandaşların büyük ölçüde kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Hanifi Bayar - Halit Arslan
 

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