57. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşecek festivalin film gösterimleri tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle açık havada gerçekleşecek. 'Yıldızların Altında' adı verilen üç açık hava sinemasında gösterilecek 44 filmin biletleri bugün itibariyle biletix üzerinden, 1 Ekim itibariyle de Atatürk Kültür Merkezi gişelerinden alınabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını üstlendiği festivalin idari direktörlüğünü geçen yıl olduğu gibi Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Olena Yershova Yıldız yürütüyor.

BU YILA ÖZEL İKİ AFİŞ

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl iki afiş ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Afişlerin ilkinde başrolde Fatma Girik, diğerinde ise salgın sürecinde mücadele gösteren sağlık çalışanları var. Festival, Yıldızların Altında 1 ve Yıldızların Altında 2 açık hava sinemalarında festival kapsamında gerçekleşecek biletli gösterimlerde her seans için sağlık çalışanlarına 50 adet davetiye ayırdı. Antalya Kültür Merkezi'ndeki gişelerde kimlik ibraz eden kamu veya özel sektör sağlık çalışanları bir adet davetiye alabilecek.

ALTIN PORTAKALLAR İÇİN YARIŞMA HEYECANI BAŞLADI

47 filmin başvuru yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda bu yıl 12 film yarışacak. Fikret Reyhan'ın “Çatlak”, Tankut Kılınç'ın “Dersaadet Apartmanı”, Nesimi Yetik'in “Dirlik Düzenlik”, Derviş Zaim'in “Flaşbellek”, Orçun Benli'nin “Gelincik”, Erdem Tepegöz'ün “Gölgeler İçinde”, Azra Deniz Okyay'ın “Hayaletler”, Tunç Şahin'in “İnsanlar İkiye Ayrılır”, Atalay Taşdiken'in “Kar Kırmızı”, Barış Gördağ ve Yasin Çetin'in “Koku”, Ferit Karol'un “Kumbara” ve Reis Çelik'in “Ölü Ekmeği” adlı filmleri 300 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü'nün de yer aldığı 16 kategoride toplam 770 bin TL tutarındaki ödül için yarışacak. Ödüller, senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal'ın başkanlığını yaptığı, senarist-gazeteci-yazar-oyuncu Gülse Birsel, senarist ve yönetmen Kıvanç Sezer, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Taner Birsel ile gazeteci-yazar-tiyatro eleştirmeni Zeynep Oral'dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi tarafından belirlenecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Çiğdem Vitrinel, Mustafa Kara ve Tunç Davut'tan oluşan Film Yönetmenleri Derneği jürisi FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü'nün, sinema yazarları Coşkun Çokyiğit, Gül Yaşartürk ve Murat Tırpan'dan oluşan jüri de Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film Ödülü'nün bu yılki sahibini belirleyecekler.

YILIN EN YENİ BELGESELLERİ YARIŞACAK

Yılın en yeni belgesellerini bir araya getiren Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda bu yıl yarışacak 10 film; Zeynep Dadak'ın “Ah Gözel İstanbul”, Pervin Metin Candan'ın “Bir ‘Sinema Paradiso' Hikâyesi”, Stella Sema Yeşiltaç'ın “Eğer Ruh Donarsa”, Metin Akdemir'in “Hayalimdeki Sahneler”, Deniz Tortum'un “Maddenin Halleri”, Serdar Kökçeoğlu'nun “Mimaroğlu”, Eytan İpeker'in “Miss Holokost Survivor”, Sidar İnan Erçelik'in “Rüzgâr Tayı”, Metin Avdaç'ın “Tipi” ve Selin Şenköken'in “Yangın Yerinde Orkideler”. Yönetmen Bingöl Elmas, yönetmen ve video sanatçısı Köken Ergun ile yönetmen, yapımcı ve akademisyen Kurtuluş Özgen'den oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda 10 belgesel arasından bir filme 40 bin TL değerindeki En İyi Belgesel Film Ödülü, bir başka filme de 20 bin TL'lik Jüri Özel Ödülü verilecek.

12 KISA METRAJ FİLM YARIŞACAK

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda 206 başvuru arasından seçilen 12 kısa film yer alacak. Mahsum Taşkın'ın “Binbir Gece Masalları”, Fehmi Öztürk'ün “Bir Annenin Sonatı”, Melik Kuru'nun “Biz Bir Aileyiz”, Emre Birişmen'in “Buhar”, Haydar Taştan'ın “Cengiz”, Can Deniz Atıcı'nın “Kara Kutu”, Burcu Görgün Toptaş'ın “Kırk Mum”, Irmak Karasu'nun “Mamaville”, Ayris Alptekin'in “Ondan Bahsetmiyorum”, Esme Madra'nın “Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi”, Malaz Usta'nın “Sürgünde Bir Yıl” ve Murat Uğurlu'nun “Tapınak” adlı filmleri, oyuncu Cemre Ebuzziya, film küratörü ve sinema yazarı Müge Turan ile yönetmen Ömür Atay'dan oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Bir filme 20 bin TL tutarındaki En İyi Kısa Film Ödülü, bir başka filme ise 10 bin TL'lik Jüri Özel Ödülü verilecek. Ödüller 10 Ekim akşamı düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak.

ULUSLARARASI YARIŞMA'DA YILIN DİKKAT ÇEKEN YAPIMLARI YER ALIYOR

Çoğunluğu Venedik Film Festivali'nde ilk gösterimlerini yapan yılın en yeni yapımları, Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyici karşısına çıkacak. Filistin'den Fransa'ya, Finlandiya'dan İran'a dünyanın dört bir yanından toplam 10 film, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarındaki 120 bin TL para ödülü ile En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında Altın Portakal heykelciği için yarışacak.

Türkiye'den senarist ve yönetmen Emin Alper, Romanyalı yapımcı Ada Solomon, Les Arcs Avrupa ve Tribeca Film Festivalleri'nin Sanat Yönetmeni Frederic Boyer, İranlı oyuncu, yönetmen Niki Karimi ile Brezilyalı video sanatçısı, yönetmen ve senarist Sandra Kogut, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak 10 filmi değerlendirecek jüriyi oluşturuyor.

Ameen Nayfeh'in “200 Metre / 200 Meters”, Uberto Pasolini'nin “Alelade Bir Yuva / Nowhere Special”, Daniele Luchetti imzalı “Bağlar / Bağcıklar / The Ties”, Lili Horvt'ın “Belirsiz Bir Süre İçin Birlikteliğe Hazırlık / Preparations to be Together for an Unknown Period of Time”, Pamela Tola'nın “Çelik Kızlar / Ladies of Steel”, Ana Roche de Sousa'nın “Dinle / Listen”, Emmanuel Courcol'un “En Başarılı Prodüksiyon / The Big Hit”, Massoud Bakhshi'nin “En Uzun Gece / Yalda, a Night for Forgiveness”, Tarzan ve Arab Nasser kardeşlerin “Gaza Mon Amour” ve Jasmila bani'in “Nereye Gidiyorsun, Aida? / Quo Vadis, Aida?” yarışmada yer alan filmler.

ANTALYA FİLM FORUM ÇEVRİMİÇİ GERÇEKLEŞECEK

Festivalin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum'un yedinci yılında, Kurmaca Work in Progress Platformu, Belgesel Work in Progress Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Antalya'yı bir film platosuna dönüştürmeyi amaçlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'nun yanı sıra bu yıl başlatılan Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu yer alacak. Salgın nedeniyle çevrimiçi gerçekleşecek Antalya Film Forum, 5 Ekim'de başlayacak.

Beş bölüme başvuran toplam 162 proje arasından seçilen 29 proje, Adriek van Nieuwenhuyzen, Antoine Thirion, Aslı Özge, Boby Allen, Burak Göral, Delly Shirazi, Dilara Omur, Laurence Herszberg, Müge Özen, Necati Sönmez, Onur Saylak, Philippa Kowarsky, Renan Artukmaç, Sarp Kalfaoğlu ve Veronika Kovacova gibi alanının usta isimlerinden oluşan jürilerin değerlendirmeleri sonucunda toplam 470 bin TL tutarında para ödülünün yanı sıra sponsorlarca verilen özel ödülleri kazanacak.

ALTIN PORTAKAL SİNEMA OKULU 4 EKİM'DE BAŞLIYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçen yıl belirttiği gibi “Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek” sloganıyla yola çıkan Altın Portakal Sinema Okulu dersleri 4 Ekim'de başlayacak. Türkiye'deki üniversitelerin ilgili bölümlerinden gelen 697 başvuru arasından seçilen 250 öğrenci her sabah çevrimiçi gerçekleşecek derslere katılacaklar. Ahmet Gürata, Atasay Koç, Ceylan Özgün Özçelik, Evrim Kaya, Köken Ergun, Müge Büyüktalaş ve Selda Taşkın ile çeşitli başlıklar altında gerçekleşecek dersler 9 Ekim'de sona erecek.

Altın Portakal Sinema Okulu ayrıca Ercan Kesal, Nazan Kesal, Kıvanç Sezer, Damla Sönmez, Pelin Esmer, Emin Alper, İlksen Başarır ve Mert Fırat ile gerçekleştirilen söyleşi videoları ile festivalin sosyal medya hesapları aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki sinemaseverlere ulaşacak.

ALTIN PORTAKALLI FİLMLER MUBI'DE

Antalya Altın Portakal Film Festivali, çevrimiçi sinema platformu MUBI ile bu yıla özel bir işbirliğine imza attı ve sinemaseverler için Altın Portakallı Filmler seçkisi hazırladı. 3 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında Altın Portakallı Filmler Seçkisi'nde Lütfi Ömer Akad'ın “Düğün”, Yavuz Özkan imzalı “Maden”, Atıf Yılmaz'ın “Aaahh Belinda”, Uğur Yücel'in “Yazı Tura”, Ben Hopkins'in “Pazar: Bir Ticaret Masalı” ve Tolga Karaçelik imzalı “Sarmaşık” filmleri gösterilecek. MUBI, abonesi olmayan sinemaseverlerin de bu özel seçkiyi izleyebilmesi için, yalnızca mubi.com/antalya adresi üzerinden yapılacak aboneliklere özel 30 gün ücretsiz deneme süresi hediye edecek.