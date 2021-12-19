57 jandarma personelinin aradığı şahıs ölü bulundu

Kemer'in Göynük Mahallesi'nde ikamet eden O.S. isimli şahıs, kuzeni olan A.S.'den 18 Aralık Cumartesi günü saat 12.00 sıralarından itibaren haber alamadığını, kullandığı şirket aracının Beycik sapağında yol kenarında kilitli vaziyette bulunduğunu ve kullanmış olduğu telefonuna ulaşılamadığını jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 komando timi, 3 JASAT timi, 3 asayiş timi, 1 JAK timi, 1 trafik timi, 1 iz takip köpek timi, 1 kadavra köpek timi, 1 istihbarat unsuru ile 1 AFAD ekibi olmak üzere toplam 57 personel ile arama gerçekleştirildi. Devam eden arama çalışmalar sırasında kayıp şahıs, bölgede bulunan derenin karşısında, yaklaşık 5 metre yükseklikten yüzüstü düşmüş vaziyette ölü olarak bulundu.