57 kişinin yargılandığı davada sona gelindi

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 10'u tutuklu 57 sanık ile avukatları hazır bulundu. Mahkemede tanık olarak dinlenen Ahmet T., “Normalde sohbet toplantılarında diğer toplantının günü saati belirlenirdi. Fakat bir değişiklik olduğu takdirde ankesörlü telefonlardan arayıp değişiklikleri bildirirlerdi. Ben 6 ay boyunca bu evdeki toplantılara gittim. Ş.K. ve başka bir dosyadan şuan hükümlü olan E.A. bizimle ilgileniyordu. Bize askerlerle alakalı sorular soruluyordu. Örneğin 'alkol kullanıyor mu?', 'ahlaksız bir yaşam tarzı var mı?' gibi sorular yöneltiliyordu. Zaten ellerinde askerlerin isim listesi vardı" diye belirtti.



Sanık sayısı sebebiyle sonuçlanmayan davanın duruşmasına yarın devam edilecek.