57 ülkedeki 55 şirketin çalışanları çocuklar için adım atıyor

Wellbees'in, her yıl 20 Mayıs Dünya Arı Günü kutlamaları kapsamında şirketler arasında düzenlediği global adım yarışması Wellbees Challenge, çalışanlardan gelen yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez düzenleniyor. 1-25 Kasım tarihleri arasındaki yarışmaya 6 kıtaya yayılan 57 ülkede faaliyet gösteren 55 şirket katılıyor. Yapılan açıklamaya göre, geçmiş yarışmalarda olduğu gibi adımlar yine bir sosyal gönüllülük projesine dönüştürüldü. Platform bu kapsamda adım hedefini tamamlayan her şirket için UNICEF Türkiye Milli Komitesi aracılığıyla bir çocuğun bir aylık tedavi edici gıda ihtiyacını karşılayacak.

“Ruhumuza da bedenimize de iyi gelecek bir meydan okuma”

Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu, “Platformumuzu kullanan 100 bini aşkın çalışanın yüzde 82'si sağlıklı alışkanlıklar geliştiriyor. Adım yarışmamıza katılanlar da yüzde 60 oranında daha fazla adım atıp, yarışma sonrasında da bunu sürdürüyor. Diğer taraftan bu yarışma sadece kendimize değil ekip arkadaşlarımıza ve diğer şirketlere de bir meydan okuma. Ancak hepsinin ötesinde bizim küçük adımlarımız birlik olunca çok büyük farklar oluşturuyor. Geçtiğimiz yarışmalarda binin üzerinde fidanı toprakla buluşturmuş, Afrika'da elektriği olmayan bir köye güneş enerjisi ile elektrik götürmüştük. Şimdi de adımlarımızı UNICEF Türkiye Komitesi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki çocukların sağlıklı büyümelerine katkı sağlamak için atıyoruz. UNICEF'in tedavi edici hazır besin paketleri, yetersiz beslenen çocukların mümkün olduğunca çabuk iyileşebilmesi için doğru beslenme dengesine sahip, enerji açısından zengin karışımlardan oluşuyor. Çalışanların hem kendilerine hem de diğer şirket çalışanlarına meydan okuma isteği ve UNICEF aracılığıyla çocuklara destek olma motivasyonu sayesinde bu yarışmada toplam 500 milyonun üzerinde adım atılmasını bekliyoruz. Bu meydan okuma ruhumuza da bedenimize de iyi gelecek” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, adım yarışması için platformun algoritması kullanılarak her şirkete özel adım hedefi belirlendi. Şirketlerin aktif kullanıcı sayısı ve adım atma alışkanlıkları göz önünde bulundurularak oluşturulan bu hedef sayesinde çalışan sayısından bağımsız olarak her şirket zirvede yer almak için adım atacak. En çok adım atan, en hızlı yürüyen şirketlerin belirlendiği yarışmada ayrıca yaş, yürüyüş yapılan zaman dilimi gibi kategorilerde de yarışılıyor. Geçmiş yarışmalardan farklı olarak bu yarışmada yalnızca şirketler değil şirket içindeki departmanlar da birbirine meydan okuyor. Yine bu yarışmayla birlikte yarışmaya ilk kez platformu kullanmayan şirketler de katılım gösteriyor.

Yarışmanın sonuçları Aralık ayında hem Türkiye'de hem de yurt dışında yapılacak törenle açıklanacak.

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