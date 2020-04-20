578 yıllık cami tüm ihtişamıyla günümüze ulaştı

Bilecik'in Osmaneli ilçesine büyük önem gösteren Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa tarafından yaptırılan yapılar tüm ihtişamıyla günümüze geldi. Bunlardan birisi 1542 yılında yaptırılan Rüstem Paşa Camii olurken, cami içindeki motifler vatandaşları büyülüyor.

İlçe için önemli bir yapı olduğunu anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Cami, Kanuni Sultan Süleyman döneminde damadı Sadrazam Rüstem Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yapıda Lefke taşı kullanılmıştır. Ahşap ve o dönemin sanatından yansıtıldı tavanı çok ayrıcalıklı bir sanat eseri olmasını sağlamaktadır. Yapılış tarihi 1542 olarak geçmektedir. Rüstem Paşa Osmaneli'ne büyük önem verirken ilçemize Rüstem Paşa Camii, Lefke Rüstem Paşa Kervansarayı ve bunların dışında bir çok çeşme,hamam, mektep gibi eserler yaptırdığı bilinmektedir” dedi.

Cem Kaan Toka