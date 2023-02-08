58 saat sonra enkazdan sağ kurtuldu: 'Seninle maça gideceğiz'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından umutlu bekleyiş sürüyor. Enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ederken, deprem bölgesinden umut dolu haberler gelmeye devam ediyor. Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK), depremin ilk gününden itibaren arama ve kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, Hatay'da katıldığı çalışmalarda İsmail Gümüş isimli genci depremin 58'inci saatinde enkaz altından sağ çıkardı. Ekiplerin, Ürgenpaşa Mahallesi Şehit Mehmet Duran Caddesindeki enkaz altından kurtardığı İsmail'e “Bravo sana! Seninle maça da gideceğiz inşallah” diyerek moral vermesi duygusal anlar yaşattı.

Gamze Çevrim

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