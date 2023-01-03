58 yaşında üniversite sınavına hazırlanıyor

Yozgat'ta 3 çocuk annesi, 4 torun sahibi Ayşe Kayhan, ilerleyen yaşına rağmen içinde ukde kalan üniversite hayalini gerçekleştirmek için Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursta eğitim görüyor. İlkokulu tamamladıktan sonra eğitimine devam edemeyen Kayhan, halk eğitim bünyesinde açılan birçok kursa katılarak çeşitli branşlarda sertifika aldı. Çocukları belli bir yaşa ulaşınca eğitimine devam etme kararı alan Kayhan, kurstaki usta öğreticilerin vasıtasıyla açık öğretime yazıldı. Okuma azmini hiçbir zaman yitirmeyen Kayhan, ortaokul ve lise eğitimini tamamlama imkanı buldu.

Ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite okuma hayalini gerçekleştirmek için yola koyulan Kayhan, Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nde açılan üniversiteye hazırlık kursuna katılma kararı aldı. Çocuğu yaştaki öğrencilerle aynı sırayı paylaşan ve üniversite okuma hayalini gerçekleştirmek isteyen Kayhan, sınava hazırlanan diğer gençlere de örnek oluyor. Kayhan, üniversite sınavına girip tarih bölümünü kazanmak istiyor.

“Okumayı çok sevdiğim için kendimi durduramadım”

Üniversite sınavını kazanmayı çok istediğini belirten Kayhan, “Ben halk eğitim merkezinde 18 yıldır kurslara geliyorum. 3 çocuk annesiyim, 4 tane de torunum var. Oğlum ve kızım lise mezunu diğer kızım da 2 üniversite bitirdi. Ben okumayı çok seviyorum. Çocukları büyüttükten sonra kurslara gelmeye başladım. Orada açık öğretime başvurdum. Ortaokulu ve liseyi bitirdim. Liseye kadar okurum diyordum ama okumayı çok sevdiğim için kendimi durduramadım. Hep içimde bir boşluk vardı. İlkokulu bitirdim daha sonra açık öğretimden ortaokulu ve liseyi bitirdim. Geçen yıl üniversite sınavına da girdim puan aldım ama tercihler gelmedi. Şimdi tekrar sınava gireceğim, inşallah bu sene kazanırım çok istiyorum” dedi.

“Okuma azmim hiç azalmadı”

Üniversite sınavına girip tarih bölümünü kazanmak isteyen Kayhan, “Tarihi çok seviyorum, tarih bölümünü kazanmak istiyorum. Herkesin tarihini, nereden geldiğini ve atalarını bilmesi, öğrenmesi gerekiyor. İlerleyen yaşıma rağmen okuma azmim hiç azalmadı. Pazartesi olsun, kurs gelsin diye sabırsızlıkla bekliyorum. Hep kendi çabamla çalıştığım için gençlerin nasıl çalıştığını da görmek için kursa gelmek istedim. Onları görmek istedim. Hocalarımız çok yardımcı oluyor. Soru çözüyoruz, hocalarımızı dinliyoruz” şeklinde konuştu.

Bahadır Muhlis Gökgül

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