58 yıldır günde 20 bardak içiyor

İbrahim Yüksel, geçtiğimiz günlerde ABD'li bilim insanlarının, 2006-2010 tarihleri arasında 500 bin kişiyi takip ederek yaptıkları çalışmalarda, her gün çay içen kişilerinin ölüm riskinin içmeyenlere göre yüzde 9 ila 13 daha düşük olduğu bilgisini kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı. Bu haberi çay dağıttığı esnada gördüğünü anlatan 65 yaşındaki kıraathane işletmecisi İbrahim Yüksel, sağlığını günde 20 bardak çay içmesine bağlı olduğunu çevresine kanıtladığını belirtti. Sağlığını çaya borçlu olduğunu haberden önce birçok kez dile getirdiğini, fakat kanıtlayamadığını ifade eden Yüksel, paylaşılan haberle bu durumu ispatladığını söyledi.

Bahadır Turgut - Hüseyin Samet Öksüz







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