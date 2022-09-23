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58 yıldır günde 20 bardak içiyor

58 yıldır günde 20 bardak içiyor
58 yıldır günde 20 bardak içiyor

Eskişehirli çay tiryakisi İbrahim Yüksel, 58 yıldır günde en az 20 bardak çay içtiğini, ABD'de yapılan ve bir süre önce açıklanan araştırmanın yıllardır söylediği "Çay insanı dinç tutuyor” fikrini doğruladığını anlattı.

58 yıldır günde 20 bardak içiyor - Tıkla İzle

İbrahim Yüksel, geçtiğimiz günlerde ABD'li bilim insanlarının, 2006-2010 tarihleri arasında 500 bin kişiyi takip ederek yaptıkları çalışmalarda, her gün çay içen kişilerinin ölüm riskinin içmeyenlere göre yüzde 9 ila 13 daha düşük olduğu bilgisini kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı. Bu haberi çay dağıttığı esnada gördüğünü anlatan 65 yaşındaki kıraathane işletmecisi İbrahim Yüksel, sağlığını günde 20 bardak çay içmesine bağlı olduğunu çevresine kanıtladığını belirtti. Sağlığını çaya borçlu olduğunu haberden önce birçok kez dile getirdiğini, fakat kanıtlayamadığını ifade eden Yüksel, paylaşılan haberle bu durumu ispatladığını söyledi.

Bahadır Turgut - Hüseyin Samet Öksüz

 



 

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