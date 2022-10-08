59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde şıklık yarışı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış galası ve ödül töreni öncesi 10 bin kişilik spor salonuna kırmızı halıdan alınan sanatçılar ve davetliler arasında, açılış galasında olduğu gibi kapanışında da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye, festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

Ezgi Mola: "Şahane 12 yönetmenin kısa filmini izledik"

Festivalin Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jürilerinden Ezgi Mola, gazetecilere yaptığı açıklamada 12 film izlediklerini ve son değerlendirmeleri yaptıklarını söyledi. Filmleri keyifle izlediklerini belirten Mola, "Şahane 12 yönetmenin kısa filmini izledik. İçimiz umut doldu, çünkü bir an önce kısa ve uzun metrajlı filmleri izlemek için sabırsızlanıyoruz. Eminim seyircilerimiz de izlediklerinde bizlerle aynı fikirde olacaktırlar diye tahmin ediyorum" dedi.

Nurgül Yeşilçay: "Ödüller oy birliğiyle değil oy çokluğuyla alındı"

Oyuncu Nurgül Yeşilçay ise, festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, "Harikaydı. Antalya halkının ilgisi çok güzeldi. Ödüller oy birliğiyle alınmadı, daha çok oy çokluğuyla alındı. Bütün bu filmleri yapan emekçi arkadaşlarıma ve çalışanlarına bizlere böyle güzel filmler izlettikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Muhittin Böcek: "1 haftanın nasıl geçtiğini anlayamadık"

Festivali kortejle başlattıklarını anımsatan Büyükşehri Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "1 haftanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Gece gündüz bütün sinemaseverler ve sanatçılarımızla birlikte olduk. Ayrıca kortejdeki o coşku bizi çok mutlu etmişti. Bugün de kapanışı ve ödül törenindeyiz. Jürilerimizin ödüle layık gördüğü sanatçılarımızı yürekten kutluyorum ama önemli olan burada Altın Portakal'a katılmaktı. Yurt içi ve yurt dışından gelen bütün sanatçılarımıza, sinemamıza sahip çıkan sinemaseverlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kırmızı halı geçişi sonrası, Nefise Karatay ve Yekta Kopan'ın sunumuyla Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşecek kapanış galası ve ödül törenine geçildi.

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