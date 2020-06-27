59 üniversitede e-Diploma dönemi

Bu yıl birçok üniversite online mezuniyet töreni düzenlerken, e-Diploma'ya geçen üniversitelerin sayısında da ciddi bir artış yaşandı. Üniversite yetkilileri önceden klasik diplomalarının hazırlanma sürecinin uzun olmasından dolayı mezun olan öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verildiğini, öğrencilerin diplomalarını yaklaşık bir yıl sonra alabildiklerini belirtti. Yetkililer, yeni sistem ile e-İmzalı diploma ve onun ekini öğrencilere mezun oldukları anda verebildiklerini ve diplomalarının hazır olduğuna dair öğrencilere bilgilendirme SMS‘i gönderildiğini açıkladı. Şu ana kadar 59 üniversite yönetimi e-Diploma'ya geçti. Elektronik imzalı diplomalar hem Türkçe hem de İngilizce hazırlanarak öğrencilere teslim ediliyor.



CBKSoft'un Genel Müdürü Salih Kanlı “Ülkemizde toplam 208 üniversite bulunmakta. Geliştirdiğimiz yazılım sayesinde üniversitelerimizin kâğıt bazlı tüm iş süreçlerini kesintisiz otomasyon ile tam entegre dijital bir ortama aktarıyoruz” dedi.​Türkiye Gazetesi