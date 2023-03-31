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59 yıldır sürdürdüğü mesleğin son ustalarından: Yetiştirecek çırak bulamıyor

59 yıldır sürdürdüğü mesleğin son ustalarından: Yetiştirecek çırak bulamıyor
59 yıldır sürdürdüğü mesleğin son ustalarından: Yetiştirecek çırak bulamıyor

Kırıkkale’de 68 yaşındaki ayakkabı tamircisi unutulmaya yüz tutmuş mesleğini 5 metrekarelik dükkanında 59 senedir devam ettiriyor. Yaşına aldırış etmeden her gün dükkanını açan ayakkabı ustası, mesleği devredecek çırak bulamıyor.

59 yıldır sürdürdüğü mesleğin son ustalarından: Yetiştirecek çırak bulamuyor - Tıkla İzle

Kırıkkale'de yaşayan 68 yaşındaki Yaşar Gürhan, 9 yaşında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğini 59 yıldır sürdürüyor. Yaşına aldırış etmeden her gün iş yerinin kapısını açan Gürhan işini aşkla yapmaya devam ediyor. 5 metrekarelik dükkanında ayakkabıları tamir eden Gürhan, mesleği devredebilecek çırak bulamıyor. Kendisinin mesleğin son ustalarından olduğunu ifade eden Gürhan, mesleği sayesinde yıllarca ekonomik geçimini sağlayarak 4 çocuğunu büyüttüğünü söyledi.

"Bu dükkan sayesinde ev geçindirip 4 çocuğumu evlendirdim"

İlkokulu bitirdikten sonra mesleğe başladığını kaydeden Yaşar Gürhan, "İlkokul 5'i bitirdikten sonra bu mesleğe çırak olarak başladım. 9 yaşında başladığım mesleğe 59 senedir devam ediyorum. Dükkanımdan emekli oldum. Bu dükkan sayesinde ev geçindirip 4 çocuğumu evlendirdim. 7 tane torunum var, onlara bakıyorum. Allah'a şükürler olsun, böyle geçinip gidiyoruz. Meslekte çırak yetişmiyor. Çırak olmayınca meslek ölüyor. Başka yapacak bir mesleğim yok. Ölene kadar işimi sürdüreceğim" dedi.

Bedirhan Göksu
 

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