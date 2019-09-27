İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

5'inci Sultanbeyli Kitap Fuarı başlıyor

5'inci Sultanbeyli Kitap Fuarı başlıyor
5'inci Sultanbeyli Kitap Fuarı başlıyor

Yayınevlerinin ve 100’den fazla yazarın katılacağı 5’inci Sultanbeyli Kitap Fuarı 28 Eylül’de kapılarını açıyor.

5'inci Sultanbeyli Kitap Fuarı, birbirinden değerli yazarların söyleşi ve imza etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. 85 yayınevinin ve 100'den fazla yazarın katılacağı fuar 28 Eylül'de kapılarını açıyor. Kitap fuarı ile ilgili açıklama yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 85 yayınevinin katılımıyla organizasyonun gerçekleştirileceğini ifade etti.

"Okuyan, düşünen, üreten bir nesil hedefimiz var"
Birçok yazarın da imza günü ve söyleşi düzenleyeceğini vurgulayan Keskin, "Kitapla yeni bir dünya kurma niyetimiz var. Okuyan, düşünen, üreten bir nesil hedefimiz var. Yerel yöneticiler olarak halkımıza bu ve benzeri etkinlikleri yapmayı birincil vazife olarak görüyoruz. Şehrimizi imar ederken kültürü, sanatı ve sporu da ihmal etmiyoruz. Bu yatırımların geleceğimizi şekillendiren mihenk taşlarının en önemlileri olduğunun bilincindeyiz" dedi.

Fuarın her yıl özellikle gençlerden büyük ilgi gördüğünü kaydeden Keskin, Sultanbeyli, İstanbul'un en genç nüfusuna sahip ilçelerinin başında geldiğini belirterek, "Gençlerimizi ihmal etme lüksüne sahip değiliz. Bu düşünceyle 5'inci Sultanbeyli Kitap Fuarı'mızın kapılarını açacağız. Bu sene fuarımızın Onur Yazarı Nurullah Genç, Onur Konuğu da Prof. Dr. Ümit Meriç olacak. Ben tüm kitap dostlarını fuarımıza bekliyorum" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.