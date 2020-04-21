5'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Mart'ta gerçekleştirilen görüşme sonrasında varılan İdlib mutabakatı çerçevesinde alınan kararlar çerçevesinde İdlib yakınında bulunan M4 karayolunda 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir" denildi.

Mevlüt Hasgül