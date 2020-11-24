6-8 Ekim olayı mağdurlarından Bülent Arınç'ın istifasına ilk yorum

Diyarbakır'da 6-8 Ekim 2014'te terör örgütü YPG ve PKK yandaşlarının 'Kobani' olaylarını bahane ederek çıkardığı olaylarda vahşice öldürülen Hüseyin Dakak'ın babası Öztekin Dakak, Bülent Arınç'ın istifasının yerinde olduğunu söyledi. Baba Dakak, Arınç'a şehit ailelerinden özür dilemesi çağrısında bulunarak, Arınç'ın FETÖ diliyle konuştuğunu, Amerika'ya gidip Pensilvanya'ya yerleşmesi gerektiğini ifade etti.

Özetekin Dakak, Bülent Arınç'ın bu açıklamaları yapmaması gerektiğini vurgulayarak ''Kendine layık olacak bir karardı. İstifa açıklaması yetmez, biz şehit ailelerinden özür dilemesini bekliyoruz. Terörle bir olan bir insan, benim çocuğumun katilidir. Teröristi savunan bir insan benim çocuğumun katilidir. Sevdiğimiz bir insandı şimdi ondan nefret ediyoruz. Davası hakken batıla doğru gitti. İnşallah bu memleketten gider, FETÖ diliyle konuşmasından dolayı o da Amerika'ya Pensilvanya'ya gitsin oranın vatandaşı olsun” dedi.

Rıdvan Kılıç-Sedat Irmak