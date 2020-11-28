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6 asırlık camide esrarengiz olay

6 asırlık camide esrarengiz olay
6 asırlık camide esrarengiz olay

Edirne’de 591 yıllık camide yaşanan esrarengiz olay görenleri hayrete düşürdü.

6 asırlık camide esrarengiz olay - Tıkla İzle

Edirne'de Osmanlı döneminde Rumeli beylerbeyi olan Şah Melek Paşa tarafından 1429 yılında yaptırılan Şahmelek Camisi'ne zarar veren kişi ardından caminin dış cephesine kasketini asıp kayıplara karıştı.

Sabah namazını kıldırmak için Şahmelek Camisi'ne gelen imam karşılaştığı manzara karşısında şok oldu. Caminin aydınlatma ışıklarının kırıldığını gören imam camii etrafında yaptığı incelemede birçok malzemeye zarar verildiğini belirleyince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede, caminin dış cephesinin aydınlatmalarının zarar gördüğünü, kamera açılarının değiştirildiğini, camii bahçesinde bulunan çeşmeye zarar verildiğini, caminin tabelalarının söküldüğünü ayrıca caminin dış cephesinde bulunan orta alana kasket asıldığını tespit etti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Timi tarafından camide yapılan incelemenin ardından kasket ve tabelalar da detaylı inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Camii cemaatinden Feyzullah Işık, iki gün önce de camiye zarar verildiğini söyledi.

Şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Şener Urfa
 

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