6 ay boyunca kapalı kalacak

Ardahan'da kışın kapatılan yollar statüsünde olan Ardahan-Ardanuç Karayolu, yaklaşık 5 ay süreyle trafiğe kapatıldı. Karayollarınca Ardahan-Ardanuç kara yolunun herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması amacıyla her kış mevsiminde olduğu gibi bu kış da trafiğe kapatıldı. Artvin-Ardahan Karayolu 2019 Nisan ayına kadar trafiğe kapalı kalacak.

Ardahan kent merkezine bağlı Bağdeşen köyü mevkisinden itibaren yol ortasına konulan levha ile araç geçişlerine kapatıldı. Sürücülerden Cüneyt Şenel yolun trafiğe kapatıldığını söyleyerek, "Yol kardan dolayı kapalı olduğu için ilerleyemedik ve geri döndük" dedi.

Olgun Yıldız